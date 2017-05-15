Ростуризм предупредил о террористической угрозе в Тунисе и Таиланде

22:35 15 мая 2017 0

Опасную Турцию сменила Африка и Таиланд Фото: Pixabay.com

Ростуризм отмечает высокий уровень террористической опасности в Таиланде и Тунисе и просит российских путешественников проявлять бдительность.

Ведомство сообщает, что исламские группировки, действующие на территории Таиланда, представляют прямую угрозу для граждан Российской Федерации. «Атаки могут быть осуществлены в форме аварийных ситуаций с брендированным туристическим автотранспортом, поджогов, биологического и химического заражения мест размещения и объектов показа с имитацией „естественных“ причин этих событий», — уточнили сотрудники Ростуризма.

В африканском Тунисе, где активно проявляет себя ИГИЛ (группировка, запрещенная на территории России) россиянам следует проявлять меры повышенной осторожности, особенно на курортах Сус, Хаммамет, Монастир и остров Джерба.