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15 мая 2017
22:35  15 мая 2017 0

Ростуризм предупредил о террористической угрозе в Тунисе и Таиланде

Открытая лицензия от 04.08.2016 Дети, врачи, покупки, семья, море, ребенок
Опасную Турцию сменила Африка и ТаиландФото: Pixabay.com

Ростуризм отмечает высокий уровень террористической опасности в Таиланде и Тунисе и просит российских путешественников проявлять бдительность.

Ведомство сообщает, что исламские группировки, действующие на территории Таиланда, представляют прямую угрозу для граждан Российской Федерации. «Атаки могут быть осуществлены в форме аварийных ситуаций с брендированным туристическим автотранспортом, поджогов, биологического и химического заражения мест размещения и объектов показа с имитацией „естественных“ причин этих событий», — уточнили сотрудники Ростуризма.

В африканском Тунисе, где активно проявляет себя ИГИЛ (группировка, запрещенная на территории России) россиянам следует проявлять меры повышенной осторожности, особенно на курортах Сус, Хаммамет, Монастир и остров Джерба.

Семен Гринберг
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