Цена на нефть может подскочить в два раза

08:27 25 мая 2017 9

Цена на нефть может помочь России Фото: media.gazprom-neft.ru

Эксперты из США опубликовали оптимистичный для России сценарий, согласно которому, цена на нефть может подскочить до 100 долларов за баррель.

По мнению аналитика Шакила Бегга, главным условием для стабилизации цен на черное золото является постепенное выравнивание спроса и предложения на рынке. Для создания такой ситуации нужно снизить глобальные запасы нефти за счет сокращения добычи ресурсов. Тогда цена на черное золото в обозримой перспективе может преодолеть планку 100 долларов.

Эксперт подчеркнул, что к следующему году возможно сокращение нависания предложения над спросом до 500 тысяч баррелей в сутки, что приведет к росту стоимости нефти до 60 долларов за бочку, пишет издание «Дни.ру».

Сейчас предложение на рынке нефти превышает спрос на 1 млн баррелей в сутки. Огромное влияние на мировую экономику оказывают темпы нефтедобычи как в странах ОПЕК, так и в независимых экспортерах, в числе которых — США.