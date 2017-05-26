04:30 26 мая 2017 2

Депутаты Рады думают, как запретить украинцам общаться с родственниками в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После запрета на российские социальные сети и поисковики украинские националисты требуют прекратить все связи граждан страны с российскими родственниками. Идею радикально настроенным депутатам Верховной Рады подкинул директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

По мнению Вятровича, Украине следует отказаться от всего, что «удерживает» ее отношения с Россией, в первую очередь от экономики, языка, истории, культуры, традиций и семейных уз. Идея заставить украинцев порвать связи с родственниками в России была в Верховной Раде воспринята на ура, отмечают «Известия». Теперь депутаты думают, как оформить этот запрет законодательно. Возможно, украинцам придется декларировать родственников в России.

Несколько источников издания в Верховной Раде подтвердили, что инициатива Вятровича «прорабатывается», однако, чтобы она стала законом, ее нужно «смягчить». Один из вариантов — первыми обязаны порвать родственные связи с россиянами чиновники, а простым гражданам пока можно не беспокоиться.

В то же время, депутаты от оппозиции усматривают в подобном запрете противоречие принципам демократического государства.

Эксперты «Известий» отмечают, что узаконить разрыв родственных связей с Россией в XXI веке практически невозможно. Скорее, цель, которую преследуют националисты, — еще больше накалить атмосферу и тем самым расчистить путь для менее радикальных, но тем не менее антироссийских инициатив.