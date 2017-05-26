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26 мая 2017
19:30  26 мая 2017 0

«Кипяток хлынул на дорогу». КамАЗ оставил без горячей воды дома в Красноуральске. ФОТО, ВИДЕО

Дети моют руки горячей водой из трубыФото: Дмитрий Ивашевский

В Красноуральске КамАЗ зацепил грузом в кузове теплотрассу, проходящую над дорогой. Протащив трубы два метра, грузовик порвал их. Кипяток хлынул на дорогу, воду пришлось перекрывать, сообщил «URA.RU» источник в администрации города.

Несмотря на это вода немного продолжает бежать, и местные жители пользуются этим — набирают бутылки, подходят и моют руки.

Без горячей воды остались несколько домов в поселке Пригородном и поликлиника. В это время она уже закрыта, так что на работе медицинского учреждения авария пока не сказалась.

Эта теплотрасса была построена городом год назад за 11 миллионов рублей.

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КамАЗ порвал грузом трубы Фото: Дмитрий Ивашевский

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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