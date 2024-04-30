30 апреля 2024

«Мерседес» с тремя парнями перевернулся на свердловской трассе. Фото

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ДТП. Аварии. Челябинск., мерседес, авария, разбитая машина, разитый автомобиль
В ДТП пострадали водитель, пассажиры, повреждена и сама машина (архивное фото) Фото:

На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в Верхнепышминском районе перевернулся автомобиль «Мерседес Бенц». Три пассажира с травмами доставлены в больницу, сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области.

«По предварительным данным, водитель автомобиля „Мерседес Бенц“, 24-летний житель города Верхняя Пышма, имеющий стаж вождения четыре года и дважды привлекавшийся к административной ответственности за нарушения ПДД, двигался со стороны Нижнего Тагила в направлении Екатеринбурга. Мужчина не обеспечил контроль за движением транспортного средства, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части вправо с последующим опрокидыванием», — рассказали в инспекции. ЧП случилось накануне вечером, 30 апреля, но сообщается о нем только сейчас.

В салоне находилось три парня — водитель и два пассажира. Всем им по 24 года. Молодые люди получили различные травмы и доставлены в больницу. У того, кто был за рулем, взят анализ, который покажет, был ли водитель трезв в момент аварии.

Машина слетела с дороги и перевернулась
Машина слетела с дороги и перевернулась
Фото:
На место ЧП выезжали госавтоинспекторы
На место ЧП выезжали госавтоинспекторы
Фото:
Позже станет известно, был ли водитель трезв в момент ДТП
Позже станет известно, был ли водитель трезв в момент ДТП
Фото:

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На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в Верхнепышминском районе перевернулся автомобиль «Мерседес Бенц». Три пассажира с травмами доставлены в больницу, сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области. «По предварительным данным, водитель автомобиля „Мерседес Бенц“, 24-летний житель города Верхняя Пышма, имеющий стаж вождения четыре года и дважды привлекавшийся к административной ответственности за нарушения ПДД, двигался со стороны Нижнего Тагила в направлении Екатеринбурга. Мужчина не обеспечил контроль за движением транспортного средства, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части вправо с последующим опрокидыванием», — рассказали в инспекции. ЧП случилось накануне вечером, 30 апреля, но сообщается о нем только сейчас. В салоне находилось три парня — водитель и два пассажира. Всем им по 24 года. Молодые люди получили различные травмы и доставлены в больницу. У того, кто был за рулем, взят анализ, который покажет, был ли водитель трезв в момент аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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