На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в Верхнепышминском районе перевернулся автомобиль «Мерседес Бенц». Три пассажира с травмами доставлены в больницу, сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области.
«По предварительным данным, водитель автомобиля „Мерседес Бенц“, 24-летний житель города Верхняя Пышма, имеющий стаж вождения четыре года и дважды привлекавшийся к административной ответственности за нарушения ПДД, двигался со стороны Нижнего Тагила в направлении Екатеринбурга. Мужчина не обеспечил контроль за движением транспортного средства, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части вправо с последующим опрокидыванием», — рассказали в инспекции. ЧП случилось накануне вечером, 30 апреля, но сообщается о нем только сейчас.
В салоне находилось три парня — водитель и два пассажира. Всем им по 24 года. Молодые люди получили различные травмы и доставлены в больницу. У того, кто был за рулем, взят анализ, который покажет, был ли водитель трезв в момент аварии.
Машина слетела с дороги и перевернулась
Фото: ГИБДД Свердловской области
На место ЧП выезжали госавтоинспекторы
Фото: ГИБДД Свердловской области
Позже станет известно, был ли водитель трезв в момент ДТП
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в Верхнепышминском районе перевернулся автомобиль «Мерседес Бенц». Три пассажира с травмами доставлены в больницу, сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области. «По предварительным данным, водитель автомобиля „Мерседес Бенц“, 24-летний житель города Верхняя Пышма, имеющий стаж вождения четыре года и дважды привлекавшийся к административной ответственности за нарушения ПДД, двигался со стороны Нижнего Тагила в направлении Екатеринбурга. Мужчина не обеспечил контроль за движением транспортного средства, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части вправо с последующим опрокидыванием», — рассказали в инспекции. ЧП случилось накануне вечером, 30 апреля, но сообщается о нем только сейчас. В салоне находилось три парня — водитель и два пассажира. Всем им по 24 года. Молодые люди получили различные травмы и доставлены в больницу. У того, кто был за рулем, взят анализ, который покажет, был ли водитель трезв в момент аварии.