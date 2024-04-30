«Мерседес» с тремя парнями перевернулся на свердловской трассе. Фото

01 мая 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

В ДТП пострадали водитель, пассажиры, повреждена и сама машина (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в Верхнепышминском районе перевернулся автомобиль «Мерседес Бенц». Три пассажира с травмами доставлены в больницу, сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области. «По предварительным данным, водитель автомобиля „Мерседес Бенц“, 24-летний житель города Верхняя Пышма, имеющий стаж вождения четыре года и дважды привлекавшийся к административной ответственности за нарушения ПДД, двигался со стороны Нижнего Тагила в направлении Екатеринбурга. Мужчина не обеспечил контроль за движением транспортного средства, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части вправо с последующим опрокидыванием», — рассказали в инспекции. ЧП случилось накануне вечером, 30 апреля, но сообщается о нем только сейчас. В салоне находилось три парня — водитель и два пассажира. Всем им по 24 года. Молодые люди получили различные травмы и доставлены в больницу. У того, кто был за рулем, взят анализ, который покажет, был ли водитель трезв в момент аварии. Машина слетела с дороги и перевернулась Фото: ГИБДД Свердловской области На место ЧП выезжали госавтоинспекторы Фото: ГИБДД Свердловской области Позже станет известно, был ли водитель трезв в момент ДТП Фото: ГИБДД Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в Верхнепышминском районе перевернулся автомобиль «Мерседес Бенц». Три пассажира с травмами доставлены в больницу, сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области. «По предварительным данным, водитель автомобиля „Мерседес Бенц“, 24-летний житель города Верхняя Пышма, имеющий стаж вождения четыре года и дважды привлекавшийся к административной ответственности за нарушения ПДД, двигался со стороны Нижнего Тагила в направлении Екатеринбурга. Мужчина не обеспечил контроль за движением транспортного средства, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части вправо с последующим опрокидыванием», — рассказали в инспекции. ЧП случилось накануне вечером, 30 апреля, но сообщается о нем только сейчас. В салоне находилось три парня — водитель и два пассажира. Всем им по 24 года. Молодые люди получили различные травмы и доставлены в больницу. У того, кто был за рулем, взят анализ, который покажет, был ли водитель трезв в момент аварии.