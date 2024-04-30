30 апреля 2024

Подросток и его 9-летний пассажир опрокинулись на мотоцикле под Невьянском. Фото

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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мотоцикл, дтп, авария, дпс
Оба парня были без защитных шлемов (архивное фото) Фото:

В Невьянском районе 17-летний подросток без прав опрокинулся на мотоцикле. Его 9-летний пассажир получил травмы и доставлен в больницу Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе свердловской ГИБДД.

«17-летний водитель мотоцикла (питбайка) „Kayo K2“ во время движения по пересеченной местности вдоль проезжей части улицы Свердлова поселка Ребристый перевозил 9-летнего мальчика. Не справился с управлением и совершил опрокидывание питбайка», — рассказали инспекторы.

В аварии пострадал только младший ребенок. С сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки он доставлен сначала в больницу Невьянска, затем — в детскую больницу №9 Екатеринбурга. Происшествие случилось накануне, 30 апреля, но сообщается о нем только сейчас.

Известно, что и и водитель, и пассажир в момент аварии были без защитных шлемов. Управлявший питбайком подросток был трезв, но не имел водительского удостоверения.

Ранее в Екатеринбурге 29-летний питбайкер врезался в стену дома и получил перелом. Он также был без водительских прав и соответствующего снаряжения.

Мотоцикл вылетел с дороги под откос
Мотоцикл вылетел с дороги под откос
Фото:
На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД
На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД
Фото:

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В Невьянском районе 17-летний подросток без прав опрокинулся на мотоцикле. Его 9-летний пассажир получил травмы и доставлен в больницу Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе свердловской ГИБДД. «17-летний водитель мотоцикла (питбайка) „Kayo K2“ во время движения по пересеченной местности вдоль проезжей части улицы Свердлова поселка Ребристый перевозил 9-летнего мальчика. Не справился с управлением и совершил опрокидывание питбайка», — рассказали инспекторы. В аварии пострадал только младший ребенок. С сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки он доставлен сначала в больницу Невьянска, затем — в детскую больницу №9 Екатеринбурга. Происшествие случилось накануне, 30 апреля, но сообщается о нем только сейчас. Известно, что и и водитель, и пассажир в момент аварии были без защитных шлемов. Управлявший питбайком подросток был трезв, но не имел водительского удостоверения. Ранее в Екатеринбурге 29-летний питбайкер врезался в стену дома и получил перелом. Он также был без водительских прав и соответствующего снаряжения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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