Подросток и его 9-летний пассажир опрокинулись на мотоцикле под Невьянском. Фото

01 мая 2024 в 13:29 Размер текста - 17 +

Оба парня были без защитных шлемов (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Невьянском районе 17-летний подросток без прав опрокинулся на мотоцикле. Его 9-летний пассажир получил травмы и доставлен в больницу Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе свердловской ГИБДД. «17-летний водитель мотоцикла (питбайка) „Kayo K2“ во время движения по пересеченной местности вдоль проезжей части улицы Свердлова поселка Ребристый перевозил 9-летнего мальчика. Не справился с управлением и совершил опрокидывание питбайка», — рассказали инспекторы. В аварии пострадал только младший ребенок. С сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки он доставлен сначала в больницу Невьянска, затем — в детскую больницу №9 Екатеринбурга. Происшествие случилось накануне, 30 апреля, но сообщается о нем только сейчас. Известно, что и и водитель, и пассажир в момент аварии были без защитных шлемов. Управлявший питбайком подросток был трезв, но не имел водительского удостоверения. Ранее в Екатеринбурге 29-летний питбайкер врезался в стену дома и получил перелом. Он также был без водительских прав и соответствующего снаряжения. Мотоцикл вылетел с дороги под откос Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Невьянском районе 17-летний подросток без прав опрокинулся на мотоцикле. Его 9-летний пассажир получил травмы и доставлен в больницу Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе свердловской ГИБДД. «17-летний водитель мотоцикла (питбайка) „Kayo K2“ во время движения по пересеченной местности вдоль проезжей части улицы Свердлова поселка Ребристый перевозил 9-летнего мальчика. Не справился с управлением и совершил опрокидывание питбайка», — рассказали инспекторы. В аварии пострадал только младший ребенок. С сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки он доставлен сначала в больницу Невьянска, затем — в детскую больницу №9 Екатеринбурга. Происшествие случилось накануне, 30 апреля, но сообщается о нем только сейчас. Известно, что и и водитель, и пассажир в момент аварии были без защитных шлемов. Управлявший питбайком подросток был трезв, но не имел водительского удостоверения. Ранее в Екатеринбурге 29-летний питбайкер врезался в стену дома и получил перелом. Он также был без водительских прав и соответствующего снаряжения.