Мужчина из Нижнего Тагила, одетый только в женские стринги, напугал местных жителей. Он ранним утром вышел на прогулку на улице Булата Окуджавы, 3 и попал на видео. Оно опубликовано в группе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как полуголый гражданин стоит возле двери в подъезд и просит ее открыть. «Ты че, гонишь что ли?Ты че здесь в таком виде стоишь? Ты че в стрингах?» — вопрошает возмущенный жилец. Загадочный незнакомец в ответ лишь невозмутимо просит его пропустить.
Ранее мужчина в одних трусах был замечен на Уралмаше в Екатеринбурге, он бегал по детской площадке. Некоторые очевидцы даже позавидовали ему, потому что в день происшествия, 20 апреля, выдалась редкая жара.
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