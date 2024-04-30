30 апреля 2024

Мужчина в женских стрингах напугал жителей Нижнего Тагила. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ашан. Магазин. Продукты. Челябинск., продукты, трусы, манекен, белье
Зачем тагильчанин надел женское нижнее белье — пока загадка Фото:

Мужчина из Нижнего Тагила, одетый только в женские стринги, напугал местных жителей. Он ранним утром вышел на прогулку на улице Булата Окуджавы, 3 и попал на видео. Оно опубликовано в группе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как полуголый гражданин стоит возле двери в подъезд и просит ее открыть. «Ты че, гонишь что ли?Ты че здесь в таком виде стоишь? Ты че в стрингах?» — вопрошает возмущенный жилец. Загадочный незнакомец в ответ лишь невозмутимо просит его пропустить.

Ранее мужчина в одних трусах был замечен на Уралмаше в Екатеринбурге, он бегал по детской площадке. Некоторые очевидцы даже позавидовали ему, потому что в день происшествия, 20 апреля, выдалась редкая жара.

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Мужчина из Нижнего Тагила, одетый только в женские стринги, напугал местных жителей. Он ранним утром вышел на прогулку на улице Булата Окуджавы, 3 и попал на видео. Оно опубликовано в группе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как полуголый гражданин стоит возле двери в подъезд и просит ее открыть. «Ты че, гонишь что ли?Ты че здесь в таком виде стоишь? Ты че в стрингах?» — вопрошает возмущенный жилец. Загадочный незнакомец в ответ лишь невозмутимо просит его пропустить. Ранее мужчина в одних трусах был замечен на Уралмаше в Екатеринбурге, он бегал по детской площадке. Некоторые очевидцы даже позавидовали ему, потому что в день происшествия, 20 апреля, выдалась редкая жара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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