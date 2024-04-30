Мужчина в женских стрингах напугал жителей Нижнего Тагила. Видео

01 мая 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

Зачем тагильчанин надел женское нижнее белье — пока загадка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мужчина из Нижнего Тагила, одетый только в женские стринги, напугал местных жителей. Он ранним утром вышел на прогулку на улице Булата Окуджавы, 3 и попал на видео. Оно опубликовано в группе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как полуголый гражданин стоит возле двери в подъезд и просит ее открыть. «Ты че, гонишь что ли?Ты че здесь в таком виде стоишь? Ты че в стрингах?» — вопрошает возмущенный жилец. Загадочный незнакомец в ответ лишь невозмутимо просит его пропустить. Ранее мужчина в одних трусах был замечен на Уралмаше в Екатеринбурге, он бегал по детской площадке. Некоторые очевидцы даже позавидовали ему, потому что в день происшествия, 20 апреля, выдалась редкая жара. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мужчина из Нижнего Тагила, одетый только в женские стринги, напугал местных жителей. Он ранним утром вышел на прогулку на улице Булата Окуджавы, 3 и попал на видео. Оно опубликовано в группе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как полуголый гражданин стоит возле двери в подъезд и просит ее открыть. «Ты че, гонишь что ли?Ты че здесь в таком виде стоишь? Ты че в стрингах?» — вопрошает возмущенный жилец. Загадочный незнакомец в ответ лишь невозмутимо просит его пропустить. Ранее мужчина в одних трусах был замечен на Уралмаше в Екатеринбурге, он бегал по детской площадке. Некоторые очевидцы даже позавидовали ему, потому что в день происшествия, 20 апреля, выдалась редкая жара.