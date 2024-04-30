В Екатеринбурге первый день мая будет дождливым

01 мая 2024 в 07:00 Размер текста - 17 +

Первого мая лучше иметь при себе зонт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге первый день мая будет облачным, дождливым и ветреным. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин. «1 мая в Екатеринбурге будет облачно, а вечером прояснение, также в этот день будет дождь. Ветер в городе западный, юго-западный с переходом на юго-восточный с переходом на северный от трех до восьми метров в секунду», — пишет Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Температура ночью первого мая от +4 до +6 градусов, а днем от +6 до +8 градусов. Количество осадков в регионе может достигнуть от 10 до 15 миллиметров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге первый день мая будет облачным, дождливым и ветреным. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин. «1 мая в Екатеринбурге будет облачно, а вечером прояснение, также в этот день будет дождь. Ветер в городе западный, юго-западный с переходом на юго-восточный с переходом на северный от трех до восьми метров в секунду», — пишет Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Температура ночью первого мая от +4 до +6 градусов, а днем от +6 до +8 градусов. Количество осадков в регионе может достигнуть от 10 до 15 миллиметров.