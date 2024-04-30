В Екатеринбурге первый день мая будет дождливым

Первого мая лучше иметь при себе зонт
В Екатеринбурге первый день мая будет облачным, дождливым и ветреным. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин.
«1 мая в Екатеринбурге будет облачно, а вечером прояснение, также в этот день будет дождь. Ветер в городе западный, юго-западный с переходом на юго-восточный с переходом на северный от трех до восьми метров в секунду», — пишет Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Температура ночью первого мая от +4 до +6 градусов, а днем от +6 до +8 градусов. Количество осадков в регионе может достигнуть от 10 до 15 миллиметров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!