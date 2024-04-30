30 апреля 2024

В Екатеринбурге первый день мая будет дождливым

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дождь. Курган , зонт, непогода, дождь, осень, погода, дождь в городе
Первого мая лучше иметь при себе зонт Фото:

В Екатеринбурге первый день мая будет облачным, дождливым и ветреным. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин.

«1 мая в Екатеринбурге будет облачно, а вечером прояснение, также в этот день будет дождь. Ветер в городе западный, юго-западный с переходом на юго-восточный с переходом на северный от трех до восьми метров в секунду», — пишет Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Температура ночью первого мая от +4 до +6 градусов, а днем от +6 до +8 градусов. Количество осадков в регионе может достигнуть от 10 до 15 миллиметров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге первый день мая будет облачным, дождливым и ветреным. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин. «1 мая в Екатеринбурге будет облачно, а вечером прояснение, также в этот день будет дождь. Ветер в городе западный, юго-западный с переходом на юго-восточный с переходом на северный от трех до восьми метров в секунду», — пишет Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Температура ночью первого мая от +4 до +6 градусов, а днем от +6 до +8 градусов. Количество осадков в регионе может достигнуть от 10 до 15 миллиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...