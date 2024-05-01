Екатеринбургский рэпер Леша Свик не выступит в Перми из-за срочной операции

01 мая 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

Пока подробностей о состоянии здоровья артиста нет Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Екатеринбургский рэпер Леша Свик сделал операцию, поэтому его концерт в Перми со 2 мая перенесен на осень. На своей страничке в соцсети артист поблагодарил поклонников за сопереживание. «Ребятушки, я уже в палате, все хорошо. Всем спасибо за переживания, жить буду. Как-то так», — обратился на видео к фанатам прямо с больничной койки артист. Что случилось и какую именно он перенес операцию, пока неизвестно. Концертный директор Свика Сергей отказался URA.RU комментировать состояние здоровья рэпера, пояснив, что занимается лишь организацией выступлений. Ближайший концерт исполнителя, который должен был состояться 2 мая в Перми, перенесен. Он состоится осенью, сообщает telegram-канал «Пермь Афиша». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский рэпер Леша Свик сделал операцию, поэтому его концерт в Перми со 2 мая перенесен на осень. На своей страничке в соцсети артист поблагодарил поклонников за сопереживание. «Ребятушки, я уже в палате, все хорошо. Всем спасибо за переживания, жить буду. Как-то так», — обратился на видео к фанатам прямо с больничной койки артист. Что случилось и какую именно он перенес операцию, пока неизвестно. Концертный директор Свика Сергей отказался URA.RU комментировать состояние здоровья рэпера, пояснив, что занимается лишь организацией выступлений. Ближайший концерт исполнителя, который должен был состояться 2 мая в Перми, перенесен. Он состоится осенью, сообщает telegram-канал «Пермь Афиша».