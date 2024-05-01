Екатеринбургский рэпер Леша Свик не выступит в Перми из-за срочной операции

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Выступление Лёши Свик в рамках проведения музыкального мероприятия Summer Fest. Екатеринбург , леша свик
Пока подробностей о состоянии здоровья артиста нет Фото:

Екатеринбургский рэпер Леша Свик сделал операцию, поэтому его концерт в Перми со 2 мая перенесен на осень. На своей страничке в соцсети артист поблагодарил поклонников за сопереживание.

«Ребятушки, я уже в палате, все хорошо. Всем спасибо за переживания, жить буду. Как-то так», — обратился на видео к фанатам прямо с больничной койки артист.

Что случилось и какую именно он перенес операцию, пока неизвестно. Концертный директор Свика Сергей отказался URA.RU комментировать состояние здоровья рэпера, пояснив, что занимается лишь организацией выступлений. Ближайший концерт исполнителя, который должен был состояться 2 мая в Перми, перенесен. Он состоится осенью, сообщает telegram-канал «Пермь Афиша».

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Екатеринбургский рэпер Леша Свик сделал операцию, поэтому его концерт в Перми со 2 мая перенесен на осень. На своей страничке в соцсети артист поблагодарил поклонников за сопереживание. «Ребятушки, я уже в палате, все хорошо. Всем спасибо за переживания, жить буду. Как-то так», — обратился на видео к фанатам прямо с больничной койки артист. Что случилось и какую именно он перенес операцию, пока неизвестно. Концертный директор Свика Сергей отказался URA.RU комментировать состояние здоровья рэпера, пояснив, что занимается лишь организацией выступлений. Ближайший концерт исполнителя, который должен был состояться 2 мая в Перми, перенесен. Он состоится осенью, сообщает telegram-канал «Пермь Афиша».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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