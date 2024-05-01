Екатеринбургский рэпер Леша Свик не выступит в Перми из-за срочной операции

Екатеринбургский рэпер Леша Свик сделал операцию, поэтому его концерт в Перми со 2 мая перенесен на осень. На своей страничке в соцсети артист поблагодарил поклонников за сопереживание.
«Ребятушки, я уже в палате, все хорошо. Всем спасибо за переживания, жить буду. Как-то так», — обратился на видео к фанатам прямо с больничной койки артист.
Что случилось и какую именно он перенес операцию, пока неизвестно. Концертный директор Свика Сергей отказался URA.RU комментировать состояние здоровья рэпера, пояснив, что занимается лишь организацией выступлений. Ближайший концерт исполнителя, который должен был состояться 2 мая в Перми, перенесен. Он состоится осенью, сообщает telegram-канал «Пермь Афиша».
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