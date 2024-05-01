СК возбудил уголовное дело после смерти зоозащитницы и ее дочери в Екатеринбурге

01 мая 2024 в 23:03 Размер текста - 17 +

СК возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели зоозащитницы Александры Щербаковой и ее дочери, которых 18 февраля нашли мертвыми в Екатеринбурге. Об этом сообщил осведомленный источник. «Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти зоозащитницы Александры Щербаковой и ее дочки по части 3 статьи 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц», — сообщил источник «КП — Екатеринбург». Наказание по данной статье — принудительные работы до пяти лет либо лишение свободы на срок до 10 лет. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось. В квартире на Сортировке 18 февраля нашли тела Щербаковой, ее 16-летней дочери, а также восьми погибших домашних животных. Тела погибших нашел сын зоозащитницы. По одной из версий, девушки погибли из-за утечки газа, однако сотрудники «Екатеринбурггаза» не нашли проблем с трубами. Судмедэкспертиза показала, что произошло отравление углекислым газом или продуктами горения. Управляющая компания взяла на экспертизу газовую колонку из квартиры Щербаковой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели зоозащитницы Александры Щербаковой и ее дочери, которых 18 февраля нашли мертвыми в Екатеринбурге. Об этом сообщил осведомленный источник. «Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти зоозащитницы Александры Щербаковой и ее дочки по части 3 статьи 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц», — сообщил источник «КП — Екатеринбург». Наказание по данной статье — принудительные работы до пяти лет либо лишение свободы на срок до 10 лет. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось. В квартире на Сортировке 18 февраля нашли тела Щербаковой, ее 16-летней дочери, а также восьми погибших домашних животных. Тела погибших нашел сын зоозащитницы. По одной из версий, девушки погибли из-за утечки газа, однако сотрудники «Екатеринбурггаза» не нашли проблем с трубами. Судмедэкспертиза показала, что произошло отравление углекислым газом или продуктами горения. Управляющая компания взяла на экспертизу газовую колонку из квартиры Щербаковой.