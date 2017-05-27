00:54 27 мая 2017 0

Правительству понадобились дополнительные деньги на выполнение социальных обязательств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После поправок правительства расходы федерального бюджета на 2017 год превысят траты прошлого года. Эксперты считают, что власти решили не упустить возможность увеличить расходы перед президентскими выборами.

Как следует из поправок правительства, расходы федерального бюджета в 2017 году составят 16,6 трлн рублей, а это на 175 млрд рублей больше, чем в 2016 году, и на 362 млрд выше уже запланированных на нынешний год расходов, сообщает РБК. Получается, что расходы, которые изначально планировали сократить в связи с кризисом, теперь увеличатся на 1,1% в номинальном выражении.

Дефицит бюджета в 2017 году составит 1,92 трлн руб., или 2,1% ВВП, следует из проекта бюджетных поправок. При увеличении расходов до 16,9 трлн руб. дефицит возрастает до 2,4% ВВП.

В этом году, как указано в сопроводительной записке к поправкам в закон о бюджете, направленном в Госдуму, правительство рассчитывает получить на 472 млрд рублей больше ненефтегазовых доходов, чем заложено в действующей смете. В то же время правительство видит риск, что ненефтегазовые доходы не оправдают ожиданий — специально для этого предусмотрена норма о возможности дополнительного использования 200 млрд рублей из Фонда национального благосостояния для финансирования бюджетного дефицита.

Увеличение расходной части бюджета главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова объясняет вхождение власти в электоральный цикл. Орлова напомнила, что Владимир Путин уже предложил увеличить зарплаты бюджетникам. Как сообщало информагентство Nation News, повышение зарплат может коснуться 5,8 млн человек. Президент отметил, что зарплаты проиндексируют для сотрудников тех бюджетных сфер, которые не попали под майские указы. Индексация пройдет с учетом инфляции.

Орлова в разговоре с РБК предположила, что существует дополнительный риск, который довлеет над расходной частью. Минфин, как отмечает Орлова, ранее сообщал, что что нацелен на жесткую бюджетную политику, а по факту цифры приведенные в поправках, отклоняются от этих слов. Минфин, по ее мнению, продолжит осторожную и консервативную «политику перераспределения» бюджета. Социальные обязательства по-прежнему будут соблюдаться, однако это будет компенсироваться ростом налоговой нагрузки после 2018 года, считает эксперт.