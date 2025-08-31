Два вертолета будут тушить масштабный пожар в Балашихе. Видео

МЧС: Два вертолета будут тушить масштабный пожар в Балашихе
Вертолеты Ми-8 и Ка-32 направлены к очагу возгорания
Вертолеты Ми-8 и Ка-32 направлены к очагу возгорания
Крупный пожар в Балашихе

Два вертолета МЧС России — Ми-8 и Ка-32, — направлены к месту крупного пожара на складе в Балашихе Московской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. Вертолеты вылетели для воздушного тушения после оперативной оценки ситуации на месте возгорания.

«Вертолеты Ми-8 и Ка-32 направлены к месту пожара в Балашихе, где горит склад», сообщает МЧС. Задействование авиации обусловлено масштабом пожара и необходимостью оперативно локализовать огонь.

Пожар на складе в Балашихе начался днем 31 августа на улице Звездная, площадь возгорания превысила 5000 квадратных метров. Местные жители отмечают, что взрывы появились уже во время пожара, что связано с большим количеством горючих материалов в помещении.

