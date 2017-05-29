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Главные новости Тюменской области
10:41  29 мая 2017 0

Тюменские следователи выясняют обстоятельства гибели детей в Заводоуковске

Пожар в Первоуральске, пожар, огонь
По факту гибели троих детей в Заводоуковске возбуждено уголовное делоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следственные органы Тюменской области возбудил уголовное дело по фату пожара в Заводоуковске в котором погибли трое детей и их отец. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Ночью 29 мая в жилом доме по улице Комсомольской города Заводоуковска Тюменской области произошел пожар, в результате которого погибли мужчина 1985 года рождения и его трое сыновей — братья 2016 года рождения и мальчик 2014 года рождения.

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи. Устанавливаются причины пожара. Допрашиваются свидетели произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской, пожарно-технической и физико-химической экспертиз.

Владимир Балтунов
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