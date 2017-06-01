Россияне стали лучше относиться к Кадырову

10:56 01 июня 2017 3

Жители России стали более снисходительно относиться к Рамзану Кадырову, но меньше ему доверять Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По сравнению с 2016 годом в России выросло количество граждан, которые с уважением и симпатией относятся к главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом говорят результаты опроса «Левада-Центра», проведенного в мае этого года.

Также выросло количество респондентов, которые, отвечая на вопрос «Какие чувства вызывает у вас Рамзан Кадыров», не смогли сказать ничего плохого. Отмечается, что почти вдвое стало меньше тех, у кого политик вызывает раздражение и неприязнь.

Вместе с тем, несмотря на положительное восприятие в целом, рейтинг доверия россиян к Кадырову упал. Респондентов с позицией «Да, ему определенно можно доверять» стало меньше на треть, и ровно на столько же выросло количество людей с прямо противоположной точкой зрения.

Нисколько не изменилось число тех, кто считает, что после прихода Кадырова Чечня стала постепенно изолироваться от России, в республике нарастают антироссийские настроения, растут хаос и беспорядки. Меньше людей стало верить и в полное умиротворение и налаживание мирной жизни в Чеченской республике.