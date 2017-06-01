22:00 01 июня 2017 0

По мнению врио губернатора новый район необходим Екатеринбургу для развития Фото: Анна Майорова © URA.RU

У врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева большие планы на Екатеринбург. Региональная столица должна стать локомотивом, продвигающим бренд Среднего Урала, а потому, по задумке регионального лидера, должна в ближайшие годы подвергнуться административному переформатированию.

«Я бы хотел выделить еще несколько направлений дальнейшего развития Екатеринбурга: инвестиционный рост и укрепление финансовой стабильности, улучшение делового климата, улучшение транспортной инфраструктуры и повышение качества жизни. Важное место в этой работе имеют проекты федерального масштаба: Иннопром, Чемпионат мира по футболу, ЭКСО-2025. Реализация каждого из этих проектов позволяет нам привлекать средства федерального бюджета и средства из других источников», — заявил Евгений Куйвашев.

В рамках этой работы будет создан восьмой район Екатеринбурга. Его центром станет строящийся «Академический». Также к району присоединят части соседних районов. Оформление отдельной административной единицы связано и с проектом проведения Expo-2020: левобережная часть ВИЗа, где планируется строить Expo-park, также войдет в новый район.