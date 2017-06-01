{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,54
Динамика за 2 недели
Евро 63,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
01 июня 2017
31 мая 2017
Главные новости Свердловской области
22:00  01 июня 2017 0

Определен предвыборный подарок губернатора Куйвашева Екатеринбургу: город перекроят, чтобы повысить качество жизни

Завершающий этап праймериз по подбору кандидата на выборах губернатора Свердловской области. Екатеринбург, куйвашев евгений
По мнению врио губернатора новый район необходим Екатеринбургу для развитияФото: Анна Майорова © URA.RU

У врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева большие планы на Екатеринбург. Региональная столица должна стать локомотивом, продвигающим бренд Среднего Урала, а потому, по задумке регионального лидера, должна в ближайшие годы подвергнуться административному переформатированию.

«Я бы хотел выделить еще несколько направлений дальнейшего развития Екатеринбурга: инвестиционный рост и укрепление финансовой стабильности, улучшение делового климата, улучшение транспортной инфраструктуры и повышение качества жизни. Важное место в этой работе имеют проекты федерального масштаба: Иннопром, Чемпионат мира по футболу, ЭКСО-2025. Реализация каждого из этих проектов позволяет нам привлекать средства федерального бюджета и средства из других источников», — заявил Евгений Куйвашев.

В рамках этой работы будет создан восьмой район Екатеринбурга. Его центром станет строящийся «Академический». Также к району присоединят части соседних районов. Оформление отдельной административной единицы связано и с проектом проведения Expo-2020: левобережная часть ВИЗа, где планируется строить Expo-park, также войдет в новый район.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров