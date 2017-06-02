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02 июня 2017
18:42  02 июня 2017 0

Министр финансов предрек России несколько тяжелых лет

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, силуанов антон
Силуанов сам с нетерпением ждет, когда эти времена прекратятсяФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Минфина Антон Силуанов предсказал, что 2018 и 2019 годы станут непростыми для российской экономики.

Неутешительное заявление прозвучало на Петербургском международном экономическом форуме, передает «Федеральное агентство новостей». «Нам придется пройти непростые годы 2018—2019 годы, и дальше за 2020 год — мы уже сможем наращивать расходы чуть более полтриллиона рублей в год», — считает Силуанов. Он подчеркнул, что сам с нетерпением ждет наступления этого времени.

По словам главы ведомства, министерство финансов уже работает над проектом бюджета на следующие три года.

Как писало «URA.RU» ранее, 2 июня первый вице-премьер Игорь Шувалов рассказал, что президент России Владимир Путин увлечен направлением цифровой экономики и постоянно общается со специалистами отрасли. По словам Шувалова, Путин буквально «болен» этой темой, так как прекрасно понимает, что основой значительного темпа роста являются эти направления.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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