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02 июня 2017
15:52  02 июня 2017 0

Шувалов заявил, что Путин «болен» цифровой экономикой

Подробно. Пресс-конференция с участием президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир, президент РФ
Президент обсуждал эту тему почти до двух часов ночиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Президент России Владимир Путин увлечен направлением цифровой экономики и постоянно общается со специалистами отрасли, рассказал первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Глава государства обсуждал эту тему практически до двух часов ночи с представителями правительства и администрации, признался Шувалов на дискуссии по развитию технологии блокчейн в рамках Петербургского международного экономического форума, передает Nation News.

По словам вице-премьера, Путин буквально «болен» темой цифровой экономики и высоких технологий, так как прекрасно понимает, что основой значительного темпа роста являются именно эти направления.

Как писало «URA.RU» ранее, 2 июня стало известно, что Центробанк создаст национальную виртуальную валюту. Специалисты уже приступили к работе над созданием электронных денег. Документы по налогообложению криптовалют, в том числе биткоина, ЦБ представит через месяц.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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