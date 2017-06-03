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03 июня 2017
02 июня 2017
08:38  03 июня 2017 1

GPS-навигатор направил авто девушки по дну озера. Она послушно следовала его указаниям. ФОТО

Машина полностью ушла под водуФото: YouTube.com

Жительница Канады едва не утонула в озере, послушавшись навигатора, который проложил маршрут по дну водоема. 23-летняя девушка в дождливую ночь заехала в озеро и едва успела спастись.

Позже девушка рассказала полицейским, что видимость была почти нулевая: шел сильный дождь и на землю опустился туман, поэтому она полностью доверилась навигатору, пишет портал Woman’s Day. Во время поездки она не заметила, что берег уже закончился, а прибор указывал, что дорога есть, поэтому девушка продолжила путь по дну озера.

Когда вода начала булькать под капотом, канадка сообразила, что что-то пошло не так. Она смогла опустить стекло и выбраться наружу, прихватив из машины сумочку.

Девушка доплыла до берега и вызвала полицейских. Машину вытащили из воды. как отметили стражи порядка, автомобиль еще можно восстановить, а вот навигатор лучше выбросить.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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