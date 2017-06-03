08:38 03 июня 2017 1

Машина полностью ушла под воду Фото: YouTube.com

Жительница Канады едва не утонула в озере, послушавшись навигатора, который проложил маршрут по дну водоема. 23-летняя девушка в дождливую ночь заехала в озеро и едва успела спастись.

Позже девушка рассказала полицейским, что видимость была почти нулевая: шел сильный дождь и на землю опустился туман, поэтому она полностью доверилась навигатору, пишет портал Woman’s Day. Во время поездки она не заметила, что берег уже закончился, а прибор указывал, что дорога есть, поэтому девушка продолжила путь по дну озера.

Когда вода начала булькать под капотом, канадка сообразила, что что-то пошло не так. Она смогла опустить стекло и выбраться наружу, прихватив из машины сумочку.

Девушка доплыла до берега и вызвала полицейских. Машину вытащили из воды. как отметили стражи порядка, автомобиль еще можно восстановить, а вот навигатор лучше выбросить.