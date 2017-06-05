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05 июня 2017
04 июня 2017
08:09  05 июня 2017 0

В Подмосковье прогремел взрыв. У спасателей появилась первая версия причин ЧП

Последствия взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Перми на ул. Разина , взрыв газа
В Химках в квартире жилого дома произошел взрыв (архивное фото)Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В подмосковных Химках в квартире жилого дома произошел взрыв. Пострадали два человека.

ЧП произошло в доме №40 на улице Юбилейная. Пока что известно о двух пострадавших. По предварительным данным, это был взрыв бытового газа. Специалисты сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Известно, что жильцов из дома не эвакуировали. По заявлениям спасателей, опасности утечки газа нет.

Антон Степыгин
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