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06 июня 2017
05 июня 2017
Главные новости Свердловской области
18:51  06 июня 2017 0

Свердловское правительство отказалось продавать прибыльный санаторий и гостиницу. ФОТО

Первый рабочий день в правительстве. Екатеринбург, правительство свердловской области, герб россии, конституция рф, власть
В правительстве Свердловской области отказались продавать прибыльные активыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловское правительство исключило из программ приватизации четыре из девяти объектов. Здания так и не заинтересовали покупателей за весь 2016 год.

В число объектов входят ОАО Березовский хлебокомбинат, ОАО Каменск-Уральская типография, ОАО Ирбитский плодосовхоз, ОАО Уралагроснабкомплект, ОАО санаторий «Курьи», ОАО гостиничный комплекс «Зеленая роща», ОАО Полиграфическое объединение «Север», ПАО «Первоуральская типография», ОАО «Режевская типография».

По словам заместителя губернатора Сергея Зырянова, после дополнительного анализа минпром решил исключить из списка объектов санаторий и две типографии. Помимо этого, в областной собственности останется гостиница.

«Эти объекты приносят хоть маленькую, но прибыль, поэтому подождем, когда ситуация на рынке улучшится, и продадим их по более выгодной цене», — передает корреспондент «URA.RU» слова Зырянова.

Константин Джултаев
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