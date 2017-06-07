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07 июня 2017
06 июня 2017
07:56  07 июня 2017 0

Выяснились новые подробности авиакатастрофы 2010 года под Смоленском, в которой погиб президент Польши

Авиакатастрофа. Челябинск., черный ящик
СМИ получили документы о расследовании крушения ТУ-154 под Смоленском (архивное фото)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

России не стоит серьезно относиться к претензиям польской стороны по поводу авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году, в которой погибли члены делегации Польши во главе с тогдашним президентом страны Лехом Качиньским. Об этом заявили в МИД РФ.

Как напоминают «Известия», в Польше на самом высоком уровне высказывались заявления о «теории заговора» — якобы к крушению причастная прежняя польская власть, состоявшая в сговоре с российскими спецслужбами. Были намеки о том, что в самолет заложили взрывчатку — когда воздушное судно проходило капитальный ремонт на российском авиационном заводе «Авиакор» в 2009 году.

Однако в распоряжение издания попал ряд документов, опровергающих эти заявления. Среди них — акт приема-передачи Ту-154М с подписью и печатью польской принимающей стороны. Еще один важный документ — протокол, подписанный Татьяной Голиковой (на тот момент — министром здравоохранения и социального развития РФ), замминистра иностранных дел РФ Владимиром Титовым, замминистра внутренних дел Польши Петром Стаханьчиком и замминистра иностранных дел Яцеком Найдером. Согласно протоколу, «в ходе проведения следственных действий по опознанию тел польской стороной не было высказано претензий и заявлений к российской стороне относительно проведенных мероприятий и их результатов». Сейчас же Варшава заявляет о том, что российские судмедэксперты недобросовестно выполнили работу — допустили путаницу при передаче тел, а некоторые останки идентифицировали неверно.

По словам собеседника «Известий» в МИД, новые версии причин крушения польского самолета стали активно продвигаться после прихода к власти в Варшаве осенью 2015 года партии «Право и справедливость».

«К сожалению, „смоленская“ авиакатастрофа используется нынешней польской администрацией также в качестве дополнительного оправдания своей откровенной русофобии», — добавили в ДИП МИД РФ.

Наталья Володина
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