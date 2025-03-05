Подорван третий стратегически важный мост Вооруженных сил Украины (ВСУ) внутри города Суджа через одноименную реку. Об этом сообщает российский военный корреспондент Юрий Подоляка. По его данным, это действие усугубляет положение украинской армии в этом районе.
«Главный сапер группировки сегодня подорвал и третий стратегический мост в районе Суджи. Теперь уже внутри города через речку Суджа», — пишет Подоляка в telegram-канале. Он добавил, что подрыв моста разделил логистические возможности группировки ВСУ на две части, значительно затруднив маневрирование и переброску резервов между этими частями.
Ранее в Курской области украинская армия подорвала два моста через реку Локня, что можно рассматривать как факт отступления из региона. Однако российский военкор Юрий Подоляка уточнил, что сомневается в этом, ситуация, по его мнению, прояснится в ближайшее время.
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