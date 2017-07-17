14:08 17 июля 2017 6

Александр Тихонов сильно испортил репутацию на родине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Настоятель храма из Уйского района протоирей Павел ждет извинений от знаменитого биатлониста Александра Тихонова за пьяный дебош. При этом писать заявление в полицию он не намерен, сообщил священнослужитель корреспонденту «URA.RU».

«Тихонов вырывал фотоаппарат и замахнулся на мою 14-летнюю дочь, но его остановили прихожане. Девочка испугалась. Следов побоев нет — Тихонов не успел даже прикоснуться к ней. Поэтому писать заявление в полицию не будет. Ждем от него извинений. Но связываться не хотим. Лучше спокойно жить, чем воевать. Бог ему судья», — сказал настоятель храма.

В церкви до сих пор не знают, почему спустя пять лет Александр Тихонов решил забрать подаренную икону Святого Благоверного князя Александра Невского и зачем устроил из этого скандал. Бывший биатлонист приезжал на день района 10 июня, однако ничего не говорил про икону. Когда ее забирал, сказал, что отдаст в музей. Однако местные жители сомневаются в словах земляка, сильно испортившего себе репутацию на родине.

Инцидент произошел в минувшие выходные. Александр Тихонов чуть ранее требовал вернуть икону через его представителей. Но священнослужители обещали отдать ее только лично в руки из-за большой ценности. Тихонов лично приехал в храм и по акту приема-передачи забрал икону. По словам прихожан, от него разило спиртным. Прославленный спортсмен оскорблял окружающих и едва не побил 14-летнюю дочь настоятеля храма, сфотографировавшую его.

Получить комментарий Тихонова пока не удалось.

Александр Тихонов родился в селе Уйское в 1947 году. Он является четырехкратным олимпийским чемпионом, серебряным призером зимних Олимпийских игр 1968 года в Гренобле, одиннадцатикратным чемпионом мира, пятнадцатикратным чемпионом СССР, чемпионом спартакиады СССР, обладателем Кубка СССР-1978.