«Борзый» директор из Нижнего Тагила посажен под домашний арест

В Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила назначена мера пресечения для «борзого» 34-летнего Дениса Кокорина, директора завода теплоизоляционных материалов. В начале судебного заседания его защитник просил отложить принятие решение на несколько дней, сообщают в суде Тагилстроевского района.
«Обвинение директору завода предъявлено по статьям «сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов и сборов» и «мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.
В ходе проверки выяснилось, что руководство завода не только не платило зарплату рабочим (с августа 2016 года накопился дол 13,3 млн рублей), но и похитило на предприятии 32 миллиона рублей.
Как сообщало «URA.RU», президент Владимир Путин сообщил врио губернатора Евгению Куйвашеву о жалобах на невыплату зарплаты, поступивших ему на прямую линию. Как выяснилось позже, такие жалобы поступили с четырех предприятий Свердловской области. Так, в обращении рабочих Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий было сказано, что директор им заявил: «Пока президент к нему лично не обратится — зарплату никто не получит».
«Если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям, — отметил Владимир Путин. — И вы сами на это посмотрите. Но, думаю, что может быть этого будет недостаточно. Я еще попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру, чтобы разобрались». Глава Росии добавил, что нужно «реально понять, что там [на предприятии] происходит».
После разразившегося скандала был отстранен от должности руководитель СКР по Свердловской области Валерий Задорин. Также был снят с должности начальник СО СКР по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила Иван Райхерт. Он переведен рядовым следователем в СО Пригородного района Нижнего Тагила.
Директор екатеринбургского завода «Эльмаш» не стал дожидаться уголовного дела и ареста, оказавшись в черном списке тех четырех предприятий. Все долги на заводе погашены полностью под контролем прокуратуры, вплоть до зарплаты за июнь.