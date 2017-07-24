В Исетском водохранилище Свердловской области на днях поймали рыбу, ставшую самым большим уловом в истории региона.
Добычей сотрудников Госрыбцентра стал толстолобик весом почти 42 кг и длиной 125 см, которому, по оценке специалистов, около 19 лет, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.
Всего ученые поймали 12 белых толстолобиков в возрасте от трех до пяти лет и массой от 0,7 до 2,2 кг. Хорошие показатели роста и жирности тела говорят о том, что экологическая обстановка на водоеме постепенно улучшается. Ранее в водохранилище для этого специально проводили зарыбление.
Осенью в водохранилище выпустят очередную партию в несколько тысяч особей рыбы ценных пород,