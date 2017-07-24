{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
24 июля 2017
23 июля 2017
22 июля 2017
21 июля 2017
Главные новости Свердловской области
11:12  24 июля 2017 1

На Урале поймали самую большую рыбу в истории. Ее размеры сравнимы с человеческими. ФОТО

Улов стал самым большим в истории регионаФото: департамент информационной политики Свердловской области

В Исетском водохранилище Свердловской области на днях поймали рыбу, ставшую самым большим уловом в истории региона.

Добычей сотрудников Госрыбцентра стал толстолобик весом почти 42 кг и длиной 125 см, которому, по оценке специалистов, около 19 лет, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Всего ученые поймали 12 белых толстолобиков в возрасте от трех до пяти лет и массой от 0,7 до 2,2 кг. Хорошие показатели роста и жирности тела говорят о том, что экологическая обстановка на водоеме постепенно улучшается. Ранее в водохранилище для этого специально проводили зарыбление.

Осенью в водохранилище выпустят очередную партию в несколько тысяч особей рыбы ценных пород,

Улов специалистов удивил даже бывалых рыбаков
Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров