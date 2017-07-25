Рисунок Трампа уйдет с молотка за 9 тысяч долларов. ФОТО

07:36 25 июля 2017 0

Президент США сделал набросок более 10 лет назад Фото: depositphotos.com © URA.RU

На американском аукционе Нейта Сандерса продадут рисунок президента США Дональда Трампа, на котором он изобразил высотку «Трамп Туэер», сообщает «Газета.ру».

Данный эскиз президент сделал черным маркером в 2005 году для одной из благотворительных организаций. Торги пройдут 27 июля, а стартовая цена за лот составит девять тысяч долларов.

Ранее на благотворительном аукционе в Майами были проданы картины, написанные шимпанзе по кличке Бабблз, принадлежавшему певцу Майклу Джексону. Общая выручка от продаж составила почти четыре тысячи долларов.