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25 июля 2017
24 июля 2017
07:36  25 июля 2017 0

Рисунок Трампа уйдет с молотка за 9 тысяч долларов. ФОТО

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
Президент США сделал набросок более 10 лет назадФото: depositphotos.com © URA.RU

На американском аукционе Нейта Сандерса продадут рисунок президента США Дональда Трампа, на котором он изобразил высотку «Трамп Туэер», сообщает «Газета.ру».

Данный эскиз президент сделал черным маркером в 2005 году для одной из благотворительных организаций. Торги пройдут 27 июля, а стартовая цена за лот составит девять тысяч долларов.

Ранее на благотворительном аукционе в Майами были проданы картины, написанные шимпанзе по кличке Бабблз, принадлежавшему певцу Майклу Джексону. Общая выручка от продаж составила почти четыре тысячи долларов.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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