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23 июля 2017
22 июля 2017
Главные новости Москвы
06:29  23 июля 2017 0

Обезьяна Майкла Джексона продала 5 картин на аукционе в Майами. ФОТО

Картины Бабблза проданы за 4 тысячи долларовФОТО: static.kulturologia.ru

На благотворительном аукционе в Майами проданы картины, написанные шимпанзе по кличке Бабблз, принадлежавшему певцу Майклу Джексону. По данным организаторов, общая выручка от продаж составила почти 4 тысячи долларов.

В общей сложности, на мероприятии были продано пять работ Бабблза. Каждая из картин обошлась покупателю в 750. $ Выручка от произведений искусства пойдет на финансирование центра для приматов во Флориде, сообщает телеканал RT. Всего в рамках аукциона была выставлено 50 работ шимпанзе. Стоимость работ варьировалась от 400 от 2 тысяч долларов.

Майкл Джексон купил шимпанзе в 1983 году. Во время гастролей Бабблз сопровождал музыканта, а в то время, когда артист находился дома — жил на ранчо Неверлэнд и спал с ним в одной комнате. В 2003 году, после рождения сына, Джексон передал Бабблза в центр для приматов, опасаясь, что животное может навредить ребенку, уточняет Life.

Сергей Макеев
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