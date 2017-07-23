06:29 23 июля 2017 0

Картины Бабблза проданы за 4 тысячи долларов ФОТО: static.kulturologia.ru

На благотворительном аукционе в Майами проданы картины, написанные шимпанзе по кличке Бабблз, принадлежавшему певцу Майклу Джексону. По данным организаторов, общая выручка от продаж составила почти 4 тысячи долларов.

В общей сложности, на мероприятии были продано пять работ Бабблза. Каждая из картин обошлась покупателю в 750. $ Выручка от произведений искусства пойдет на финансирование центра для приматов во Флориде, сообщает телеканал RT. Всего в рамках аукциона была выставлено 50 работ шимпанзе. Стоимость работ варьировалась от 400 от 2 тысяч долларов.

Майкл Джексон купил шимпанзе в 1983 году. Во время гастролей Бабблз сопровождал музыканта, а в то время, когда артист находился дома — жил на ранчо Неверлэнд и спал с ним в одной комнате. В 2003 году, после рождения сына, Джексон передал Бабблза в центр для приматов, опасаясь, что животное может навредить ребенку, уточняет Life.