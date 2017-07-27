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27 июля 2017
15:24  27 июля 2017 0

Обвиняемая по делу «пьяного мальчика» заявила, что журналисты испортили ей жизнь

Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, задержание, наручники, суд, судебный процесс
Женщину оставили под стражейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Обвиняемая по делу о смертельной аварии с шестилетним ребенком, произошедшей в подмосковной Балашихе, Ольга Алисова протестует против участия представителей СМИ в ее судебном процессе.

Алисова заявила, что именно журналисты испортили ей всю жизнь. Вместе с адвокатом женщина пожаловалась на то, что пресса уделяет инциденту с ее участием слишком много внимания, пишет агентство Nation News. Также известно, что обвиняемая по делу о гибели мальчика мешала следствию.

Адвокат Алисовой намерена обжаловать решение Московского областного суда, признавшего арест женщины законным, пишет RT.

История, произошедшая в Балашихе 23 апреля, вызвала широкий общественный резонанс. В большей мере потому, что после смертельной аварии в крови ребенка была якобы обнаружена большая доза алкоголя.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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