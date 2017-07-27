Обвиняемая по делу о смертельной аварии с шестилетним ребенком, произошедшей в подмосковной Балашихе, Ольга Алисова протестует против участия представителей СМИ в ее судебном процессе.
Алисова заявила, что именно журналисты испортили ей всю жизнь. Вместе с адвокатом женщина пожаловалась на то, что пресса уделяет инциденту с ее участием слишком много внимания, пишет агентство Nation News. Также известно, что обвиняемая по делу о гибели мальчика мешала следствию.
Адвокат Алисовой намерена обжаловать решение Московского областного суда, признавшего арест женщины законным, пишет RT.
История, произошедшая в Балашихе 23 апреля, вызвала широкий общественный резонанс. В большей мере потому, что после смертельной аварии в крови ребенка была якобы обнаружена большая доза алкоголя.