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13:01  01 августа 2017 0

В Югре после скандала с дольщиками в Госдуме возбудили уголовное дело. Застройщик обещает иск за клевету

Адресники. Ханты-Мансийск, прокуратура, прокуратура хмао
В громкий скандал с дольщиками и ЛДПР вмешалась прокуратураФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Гендиректор строительной компании ООО «СМП-68» Олег Буркин подозревается в присвоении и растрате чужого имущества в особо крупном размере. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе югорской прокуратуры.

Сотрудники ведомства установили, что ООО «СМП-68» собиралось построить в Лангепасе многоквартирный жилой дом. Компания заключила 30 договоров долевого участия, получив от клиентов более 60 млн рублей. Квартиры должны были отдать жителям не позднее конца 2015 года, однако в начале 2016 года строительство прекращено — работы по возведению дома выполнены на четверть от общего объема.

По версии силовиков, деньги дольщиков были потрачены полностью, поэтому в ходе проверки прокуратура сделала вывод, что гендиректор «СМП-68» Олег Буркин и не собирался заканчивать строительство. В отношении Буркина возбуждено уголовное дело по статье «присвоение и растрата чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере».

Сам Олег Буркин заявил «URA.RU», что обвинение ему пока что не предъявлено, а также обвинил правоохранительные органы в создании искусственного негативного резонанса, из-за которого у строительной компании начались проблемы. «На каком основании силовые структуры изымают документы и выносят их на публику — это вообще-то конфиденциальная информация. А теперь ко мне люди перестали ходить — у меня на продажу квартир на 60 миллионов и лежат в администрации деньги по соцпрограмме по расселению, но платежи остановились», — прокомментировал Олег Буркин.

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Как ранее сообщало «URA.RU», в начале июля дольщик Вадим Шамсутдинов (помощник югорского депутата от ЛДПР Виктора Сысуна) выступил на слушаниях в Госдуме и обвинил Буркина в обмане. Со слов Шамсутдинова, застройщик переносит строительство жилого дома по непонятным причинам, обвиняя Владимира Путина и его политику в отношении Крыма в своих проблемах.

Гендиректор ООО «СМП-68» после инцидента обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину и принес извинения за скандал на парламентских слушаниях. Он также обвинил Шамсутдинова в клевете.

«Обвинение выносит суд, на каком основании Шамсутдинов называет меня мошенником? Он просто пытается построить политическую карьеру, и я это докажу.

Ходит по всем инстанциям и пиарит себя. Это уже третий человек из ЛДПР, который пытается вмешаться в мою деятельность, а у меня все документы в порядке. Я буду обращаться в суд с иском за клевету», — рассказал Олег Буркин.

Позиция строителя была поддержана и на региональном уровне — в правительстве накануне отчитались о работе в сфере долевого строительства. По словам вице-губернатора Дмитрия Шаповала, в Югре более чем в пять раз сократилось количество обманутых дольщиков — сейчас такой статус имеют 82 человека, а 2011 году официально в регионе был 431 обманутый дольщик. По версии Шаповала, в правительстве сформирован план-график по решению проблем обманутых дольщиков, существует система для каждого югорчанина, пострадавшего от действий застройщиков.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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