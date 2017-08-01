Кремль отреагировал на сообщения о готовящихся поставках оружия на Украину из США.
Российские власти высказались по поводу возможных поставок американского оружия на Украину. Заявление Кремля озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Все страны, особенно претендующие на роль в урегулировании конфликта на Украине, должны избегать действий, которые могут спровоцировать очередной виток напряженности в этой стране», — приводит слова Пескова RT.
Ранее американские СМИ сообщали, что Минобороны и Госдепартамент США собираются убедить Белый дом организовать поставку противотанкового вооружения на Украину, напоминает «Национальная служба новостей».