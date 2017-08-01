Поселок Вавиловец под Челябинском едва не сгорел утром 1 августа. Коттеджи заволокло дымом. Жители обнаружили источник возгорания в 200 метрах от поселения и сами задержали поджигателей, рассказали «URA.RU» в Вавиловце.
Оказалось, что два парня жгли остатки стройматериалов и траву. Увидев автомобили, они пытались убежать, но их нагнали с криками: «Куда пошли, демоны?» Поджигателей заставили назвать фирму, где они трудятся. Выяснилось, что это ООО «См-Урал», руководителем которого является Роман Арчибасов.
Парней отдали в руки участкового, пламя потушили сами жители и прибывшие позже пожарные. «Еще чуть-чуть — и поселок пришлось бы спасать!» — рассказали жители «URA.RU».