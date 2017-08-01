{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,85
Динамика за 2 недели
Евро 70,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
01 августа 2017
31 июля 2017
18:23  01 августа 2017 0

«Куда пошли, демоны?» В Челябинске жители элитного поселка сами поймали поджигателей. ВИДЕО

Пожар едва не добрался до поселкаЧитатели "URA.RU"

Поселок Вавиловец под Челябинском едва не сгорел утром 1 августа. Коттеджи заволокло дымом. Жители обнаружили источник возгорания в 200 метрах от поселения и сами задержали поджигателей, рассказали «URA.RU» в Вавиловце.

Оказалось, что два парня жгли остатки стройматериалов и траву. Увидев автомобили, они пытались убежать, но их нагнали с криками: «Куда пошли, демоны?» Поджигателей заставили назвать фирму, где они трудятся. Выяснилось, что это ООО «См-Урал», руководителем которого является Роман Арчибасов.

Парней отдали в руки участкового, пламя потушили сами жители и прибывшие позже пожарные. «Еще чуть-чуть — и поселок пришлось бы спасать!» — рассказали жители «URA.RU».

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров