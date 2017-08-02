15:16 02 августа 2017 3

Люди вынуждены искать деньги в долг и другую работу Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Строителям нового СИЗО, возводимого в городе Камышлов Свердловской области, уже несколько месяцев не выплачивают заработанные деньги. Об этом «URA.RU» сообщили сами работники стройки. По их словам, заработная плата им не выплачивается с февраля 2017-го.

«Я работал на этом следственном изоляторе с августа и не получил зарплату за апрель, май и июнь», — рассказал агентству житель Камышлова Юрий. — Мне должны выплатить более 60 тысяч». Долг работодателя перед другим строителем, Алексеем Шаховым, 118 тысяч — по меркам Камышлова это огромные деньги. «Мне должны за март, апрель, май и июнь», — рассказал он.

По словам Алексея, в былые времена на объекте работало до 100 человек, стройка кипела. «Недавно я заезжал туда — на месте только начальник участка, прораб и еще пара рабочих. Никакого объема они толком не выполняют». По словам строителя, все люди ушли с объекта, потому что деньги им не платят, а жить и кормить семьи как-то надо.

СИЗО в Камышлове возводят по европейским нормам Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

«У меня жена в декрете, сын недавно родился, я единственный кормилец в семье, а тут такая ситуация, — рассказывает камышловец Сергей Кардашин. — Приходится работать где-то на стороне, брать в долг, потом отдавать. Это настоящая кабала! В Камышлове вообще с работой проблемы — мы выживаем как можем».

Суммарная задолженность перед строителями — около 5 миллионов рублей. Люди на пределе — недавно они обратились за помощью к уполномоченному по правам человека Свердловской области Татьяне Мерзляковой.

«Обращение жителей Камышлова поступило, оно находится в работе, — сообщил „URA.RU“ пресс-секретарь свердловского омбудсмена Виктор Вахрушев. — Татьяна Георгиевна в курсе этой ситуации, она бывала в Камышлове на этом объекте, встречалась с людьми. К сожалению, многомесячная задержка зарплаты там действительно имеет место».

Изолятор рассчитан на тысячу мест Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Строящийся в Камышлове следственный изолятор в СМИ прозвали евро-СИЗО (объект возводится по европейским нормам). Как выяснило «URA.RU», объект ведет ФГУП СМУ-38, относящееся к ФСИН России. «ГУФСИН по Свердловской области выступает в роли заказчика работ: мы перечисляем СМУ-38 средства — они выполняют работы, — рассказал „URA.RU“ руководитель пресс-службы свердловского ГУФСИН Александр Левченко. — Они осуществляют ремонт и на других наших объектах, но суммы там несравнимы с евро-СИЗО».

По словам Левченко, иркутское СМУ-38 самостоятельно нанимает как рабочих, так и подрядные организации. «Единственная прямая связь с ними была, когда там были трудоустроены осужденные поселенцы из 45-й колонии: их туда вывозили и они там работали, — рассказал пресс-атташе пенитенциарного ведомства. — Но им вся зарплата выплачена — задолженности нет».

По данным ГУФСИН, работы на евро-СИЗО не остановлены — они продолжаются.

«Речь идет о каких-то пяти миллионах рублей при стоимости объекта более 2 миллиардов рублей, — замечает Александр Левченко. — Думаю, что эта проблема временная и она будет решена».

Прокуратура начала проверку. «Само предприятие находится в Иркутске — мы запросили у него информацию о задолженности, — рассказал агентству старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. — Вызван директор предприятия, который должен приехать в Екатеринбург, с него будут взяты объяснения. Будем добиваться, чтобы задолженность перед людьми была погашена в полном объеме».