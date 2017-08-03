Владимир Кличко объявил о завершении боксерской карьеры. Видеообращение к поклонникам боксер выложил в Сети.
По словам спортсмена, он надеется, что его новая карьера станет такой же успешной, как и карьера профессионального боксера, пишет телеканал 360. «В силу разных обстоятельств, мы должны переключить нашу активную часть жизни и подготовиться к следующей главе, к новым вызовам и испытаниям, с которыми придется столкнуться. Я — не исключение и сейчас пришла моя очередь сделать это», — заявил спортсмен своим поклонникам.
Таким образом, матча-реванша Кличко против британского боксера Энтони Джошуа уже не будет, передает «Национальная служба новостей». 29 апреля 41-летний украинский спортсмен уступил Джошуа в титульном поединке за пояс по версиям WBA и IBO. Тогда британец дважды отправил украинца в нокдаун, после чего поединок был остановлен.
На профессиональном счету у 41-летнего Владимира Кличко 69 проведенных схваток, 64 из которых он выиграл, из них 53 — нокаутом, заслужив прозвище «Доктор Стальной Молот», напоминает «Федеральное агентство новостей».
Вскоре после того, как Кличко объявил о своем уходе, его официальный сайт стал недоступен из-за огромного количества посетителей. Старший брат боксера, мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал уход Владимира из бокса на своей странице в Facebook. «Володя принял решение. Он переворачивает страницу. И пишет новую историю», — написал он.