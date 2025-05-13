Украинских юношей заставляли идти в ряды в ВСУ под угрозой расстрела родителей

ВСУ заставляли молодых парней вступать в свои ряды угрозами расправы над семьей
© Служба новостей «URA.RU»
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Представители националистических батальонов угрожали оружием родителям военных
Представители националистических батальонов угрожали оружием родителям военных Фото:

Российские военные взяли в плен молодых украинских солдат в возрасте 18–19 лет под Северодонецком. Юноши были мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) под угрозой расправы над их семьями. Об этом сообщил боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Алекс».

«Мальчишки 18-19 лет рассказывали, что приходят нацбатовцы, родителям автоматы к голове: или пойдешь служить в ВСУ, или убьем», — поделился боец с РИА Новости. Как рассказал «Алекс», во время боевых действий в составе подразделения «Ахмат» российские военные неоднократно сталкивались с молодыми пленными. По их признаниям, представители националистических батальонов приходили к ним домой и угрожали оружием их родителям, требуя согласия на службу в армии.

Боец отметил, что двое украинских солдат, взятых в плен под Северодонецком, были из Харькова. В личной беседе они признались, что согласились отправиться на фронт исключительно из-за угроз в адрес их семей.

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Российские военные взяли в плен молодых украинских солдат в возрасте 18–19 лет под Северодонецком. Юноши были мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) под угрозой расправы над их семьями. Об этом сообщил боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Алекс». «Мальчишки 18-19 лет рассказывали, что приходят нацбатовцы, родителям автоматы к голове: или пойдешь служить в ВСУ, или убьем», — поделился боец с РИА Новости. Как рассказал «Алекс», во время боевых действий в составе подразделения «Ахмат» российские военные неоднократно сталкивались с молодыми пленными. По их признаниям, представители националистических батальонов приходили к ним домой и угрожали оружием их родителям, требуя согласия на службу в армии. Боец отметил, что двое украинских солдат, взятых в плен под Северодонецком, были из Харькова. В личной беседе они признались, что согласились отправиться на фронт исключительно из-за угроз в адрес их семей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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