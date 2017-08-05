МИД России назвал новые санкции ЕС «абсурдной политизацией»

МИД России назвал решение Совета Евросоюза о расширении санкций «недружественным и необоснованным шагом». Внешнеполитическое ведомство не исключает возможности применения ответных мер.
Власти РФ считают надуманными причины расширения антироссийских санкций. Речь идет о решении Брюсселя включить в санкционный список ЕС нескольких должностных лиц и фирм России в качестве ответа на якобы нелегитимную поставку на полуостров Крым газовых турбин фирмы «Сименс».
Такой шаг, по мнению МИД России, предпринят по инициативе Германии: «Разочарованы доводимой до абсурда политизацией вопроса, который на деле представляет собой обычный коммерческий спор хозяйствующих субъектов».
Несмотря на данное решение ЕС, российская сторона заинтересована в развитии сотрудничества с Германией и ЕС в экономической сфере, передает «Русская планета».