СК начал поиски женщины, которая разбила голову младенцу в Екатеринбурге

Следственный комитет по Свердловской области начал доследственную проверку инцидента, который произошел с одним из младенцев в Екатеринбурге.
Патронажный врач во время визита на дом неаккуратно перевернула ребенка. Новорожденная малышка ударилась о бортик пеленального столика. У ребенка образовалась гематома. Позже в больнице врачи поставили диагноз: «тупая травма головы, рассечение лобной области», сообщается на официальном портале ведомства.
Следователи опросят самого медработника, родителей ребенка. По итогам будем принято соответствующее процессуальное решение.
Как сообщили «URA.RU» в УМВД по Екатеринбургу, в полицию обращение об инциденте не поступало. Из детских больниц города также подобная информация не передавалась. Стражи правопорядка рекомендуют гражданке обратиться в полицию лично.