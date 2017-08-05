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05 августа 2017
04 августа 2017
Главные новости Свердловской области
17:38  05 августа 2017 0

СК начал поиски женщины, которая разбила голову младенцу в Екатеринбурге

Форум ОНФ
Малышка получила травмуФото: Антон Белицкий © URA.RU

Следственный комитет по Свердловской области начал доследственную проверку инцидента, который произошел с одним из младенцев в Екатеринбурге.

Патронажный врач во время визита на дом неаккуратно перевернула ребенка. Новорожденная малышка ударилась о бортик пеленального столика. У ребенка образовалась гематома. Позже в больнице врачи поставили диагноз: «тупая травма головы, рассечение лобной области», сообщается на официальном портале ведомства.

Следователи опросят самого медработника, родителей ребенка. По итогам будем принято соответствующее процессуальное решение.

Как сообщили «URA.RU» в УМВД по Екатеринбургу, в полицию обращение об инциденте не поступало. Из детских больниц города также подобная информация не передавалась. Стражи правопорядка рекомендуют гражданке обратиться в полицию лично.

Данил Бардин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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