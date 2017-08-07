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Главные новости Свердловской области
16:20  07 августа 2017 0

Экс-главе «уральской Рублевки» разбили лицо. ФОТО

Сам Вадим Старков утверждается, что стукнулся носом о рульФото: читатели "URA.RU"

Бывший глава Сысерти Вадим Старков получил серьезные телесные повреждения после ДТП, в которое попал его автомобиль. Об этом «URA.RU» сообщили читатели.

Об аварии с участием автомобиля Range Rover, за рулем которого ехал Старков, агентство писало еще в пятницу, 4 августа. Сообщалось также, что экс-глава Сысерти подрался с другим участником ДТП, однако сам Старков категорически опровергал факт драки. В распоряжении агентства оказались снимки, которые могут доказывать обратное: на одном из них хорошо виден бывший глава «уральской Рублевки», у которого разбит нос и лоб.

«Хозяин Земли Сысертской» решил показать, «кто здесь хозяин», и предъявил по понятиям владельцу пострадавшего автомобиля, за что был бит», — рассказал агентству экс-депутат Сысертской городской думы Евгений Белоносов.

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«Я лично происходившее не видел. Но, зная Старкова, его „взрывной“ характер, вполне могу предположить, что он мог сказать что-то резкое другому участнику аварии», — предполагает другой сысертский активист, депутат местной думы.

Между тем, сам Вадим Старков по-прежнему утверждает, что никакой драки не было. «Лицо окровавленное не из-за драки, наверное, в этой ситуации. Я стукнулся о руль носом, — объяснил он происхождение кровоподтеков. — Ничего страшного не случилось. Зачем все это раздувать, что за интерес? Написали: „набили морду!“ Такой бредятины я еще не видывал. Напишите еще, что на меня покушались, что меня застрелили. Это же будет интересней читать!»

Вадим Старков избрался на пост Сысерти в 2009-м и занимал его четыре года. В 2013-м он уступил на выборах «колбасному королю» Александру Карамышеву.

Андрей Гусельников
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