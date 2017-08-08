На директора МУП «Управление городского хозяйства» Пыть-Яха возбудили уголовное дело из-за того, что он оплатил собственный штраф деньгами компании. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
Сотрудники надзорного ведомства провели проверку и выяснили, что в августе 2016 года госинспекция труда привлекла главного коммунальщика Пыть-Яха к административной ответственности за нарушение трудового законодательства. Его приговорили к штрафу в пять тысяч рублей.
Руководитель муниципального предприятия знал, что он обязан оплатить штраф из собственных средств, однако за свой административный проступок он рассчитался за счет компании. Материалы проверки были направлены в полицию, которая возбудила уголовное дело по статье «присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».
По данным «URA.RU», речь идет о директоре МУП «Управление городского хозяйства» Александре Рабиновиче, который ранее стал фигурантом нескольких уголовных дел. Как сообщало агентство, по версии следствия Рабинович нарушил федеральное законодательство при организации закупки на право заключения договора по капитальному ремонту оборудования водоочистных сооружений города, предоставив исключительное преимущество ООО «Инновационные технологии». Его также подозревают в хищении бюджетных средств — были возбуждены дела по статьям «мошенничество, совершенное в крупном размере» и «превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».