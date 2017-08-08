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Главные новости Челябинской области
14:42  08 августа 2017 0

Инвесторы подтвердили высокий уровень доверия крупному челябинскому заводу

ЧТПЗ, СПП, Челябинск, цех, чтпз, трубопрокат
Уровень рейтинга определили сильные рыночные позиции компанииФото: Кондрат Александров © URA.RU

Ведущему российскому производителю трубной продукции — Челябинскому трубопрокатному заводу — присвоен рейтинг кредитоспособности рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА) на уровне ruA+, прогноз «Стабильный».

Этот прогноз показывает высокую степень доверия крупных инвесторов к ЧТПЗ. Уровень рейтинга определили сильные рыночные позиции компании, комфортный уровень текущей долговой нагрузки и высокая прогнозная ликвидность.

«Рейтинг „ruA+“, присваиваемый ведущим российским промышленным компаниям, еще раз подчеркивает соответствие бизнес-модели ЧТПЗ лучшим мировым практикам в трубной промышленной отрасли и будет способствовать росту инвестиционной привлекательности компании на российском рынке капитала», — подчеркнул финансовый директор ПАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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