Инвесторы подтвердили высокий уровень доверия крупному челябинскому заводу

Ведущему российскому производителю трубной продукции — Челябинскому трубопрокатному заводу — присвоен рейтинг кредитоспособности рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА) на уровне ruA+, прогноз «Стабильный».
Этот прогноз показывает высокую степень доверия крупных инвесторов к ЧТПЗ. Уровень рейтинга определили сильные рыночные позиции компании, комфортный уровень текущей долговой нагрузки и высокая прогнозная ликвидность.
«Рейтинг „ruA+“, присваиваемый ведущим российским промышленным компаниям, еще раз подчеркивает соответствие бизнес-модели ЧТПЗ лучшим мировым практикам в трубной промышленной отрасли и будет способствовать росту инвестиционной привлекательности компании на российском рынке капитала», — подчеркнул финансовый директор ПАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов.