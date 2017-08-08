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08 августа 2017
07 августа 2017
Главные новости Свердловской области
16:15  08 августа 2017 0

Свердловская бюрократия ждет чисток в правительстве из-за возвращения генерала Задорина

Встреча глав свердловских муниципалитетов с губернатором в областном правительстве. Екатеринбург, задорин валерий
"На месте, работает", — утверждают источники в СКР, хотя официально возвращение Задорина все еще не подтвержденоФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Путин возмущен «борзотой» директора тагильского завода
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Слухи о возвращении руководителя следственного управления СКР по Свердловской области, генерал-лейтенанта Валерия Задорина к исполнению служебных обязанностей породили целую волну обсуждений в свердловском правительстве и мэрии Екатеринбурга. Отдельные представители горадминистрации тут же поиронизировали, что «теперь живые позавидуют мертвым», а их коллеги предположили, что региональный СКР «начнет работать с удвоенной силой по теме, на которой споткнулся».

«Валерий Юрьевич покажет, что работу он свою, как и раньше, делает — и делает хорошо. Так что ждем громких результатов по отдельным предприятиям», — передал знакомый чиновник суть разговоров в «Сером доме».

Собеседник агентства поделился выводом из кулуарных разговоров: удара стоит ждать и депутату Госдумы Сергею Бидонько — невыплата зарплат на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий (предприятие курировал минстрой, который на момент невыплат возглавлял Бидонько) вызвала возмущение президента России Владимира Путина и спровоцировала федеральный скандал. Ситуация уже аукнулась парламентарию — по совокупности причин ему отказали в должности заместителя министра строительства и ЖКХ РФ.

Под активные действия СКР, считает городской чиновник, могут попасть и региональный министр промышленности Сергей Пересторонин (предприятия его сферы были следующими за нижнетагильским заводом в разбирательствах по зарплатам), и даже вице-губернатор Азат Салихов, отвечающий за взаимодействие с силовыми структурами.

А вот в кабмине уверены, что главе минпромнауки Сергею Пересторонину выход на работу Валерия Задорина не грозит ничем. «До Пересторонина не допрыгнуть — он все-таки целый генерал ФСИН, да еще и по политической линии силен связями в Москве — местным он точно не по зубам», — рассуждает высокопоставленный собеседник агентства. Не беспокоятся в правительстве и о судьбе вице-губернатора Азата Салихова — в данном случае аргументация также упирается в имеющиеся у чиновника «связи».

Впрочем, пока в правительстве признаются, что не ощутили возросшей активности силовиков. «Мы как взаимодействовали конструктивно, так и взаимодействуем — со Следственным комитетом и с прокуратурой. Объемы запросов от них к нам не увеличились», — пояснил «URA.RU» глава минпрома Сергей Пересторонин.

Официально представитель ведомства Александр Шульга пока не комментирует информацию о выходе на работу Задорина, а обязанности руководителя следственного управления СКР по Свердловской области продолжает исполнять Алексей Невгад. Тем не менее источники внутри ведомства и собеседники агентства из смежных силовых структур заверяют, что приказ о возвращении Задорина на работу подписан, более того, Валерий Юрьевич «находится на рабочем месте».

В июле глава СК РФ Александр Бастрыкин отстранил Валерия Задорина на время проведения служебной проверки «в связи с волокитой, допущенной при расследовании уголовного дела по факту невыплаты заработной платы работникам ЗАО „Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий“». Работники до этого пожаловались на прямую линию президента, а Владимир Путин, назвав руководство предприятия «борзотой», потребовал от губернатора Евгения Куйвашева отреагировать на жалобы свердловчан.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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