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10 октября 2017
09 октября 2017
Главные новости Свердловской области
16:26  10 октября 2017 0

Крупный билетный оператор Екатеринбурга может стать банкротом. Причина — сорванное открытие торгового центра

Открытая лицензия 17.06.2015. Банкрот., банкрот, копилка
С ООО «Уралбилет.ру» требуют взыскать 1,03 млн рублейФото: Ken Teegardin/Flickr

В Екатеринбурге пытаются обанкротить билетного оператора «Уралбилет». Иск в Свердловский арбитражный суд подала строительная компания «Ричард Рэйвен», судя по всему, за отмененный концерт группы «Chi-lli». Организация хотела увидеть музыкантов на открытии своего торгового центра в Полевском, но в последний момент их выступление сорвалось.

В электронной карточке дела говорится, что «Ричард Рэйвен» требует взыскать с ООО «Уралбилет.ру» 1,03 млн рублей. Других поясняющих документов в деле пока нет.

При этом в 2015 году компания «Ричард Рэйвен» подавала гражданский иск против того же общества на 1,007 млн рублей и выиграла дело. В решении суда говорится, что строительная компания заказала у оператора концерт группы «Chi-lli» на открытии торгового центра «Палермо» в Полевском в 2014 году. Оператору оплатили услуги, однако музыкантов на Урал так и не привезли. Тогда заказчик потребовал вернуть деньги.

«Уралбилет» — один из крупнейших игроков рынка в Екатеринбурге, продает и бронирует билеты на различные мероприятия. На сайте компании указано юрлицо ООО «Дирекция театрально-зрелищных и спортивных касс». Но между этим обществом и ООО «Уралбилет.ру» прослеживается связь, которая также ведет к крупнейшему билетному оператору Восточной Европы — «Кассир.ру».

По данным сервиса «Контур. Фокуса», соучредитель ДТЗСК — Екатерина Береснева. Она же является совладелицей ООО «Кассир.ру Екатеринбург». Гендиректор этого общества Александр Шеляпин — полный владелец ООО «Уралбилет.ру».

Оперативно получить комментарий в офисе «Уралбилет.ру» не удалось — по телефону журналисту агентства сказали, что никого из руководства нет на месте.

В «Ричард Рэйвен» пообещали перезвонить позднее.

Сергей Дианов
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