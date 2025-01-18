Заключенные окунулись в освященную воду
Традиционно Крещение в Екатеринбурге празднуется не только на водоемах, базах отдыха и элитных клубах, но и в местах, где содержатся нарушители закона. Одно из таких — исправительная колония №2, где утром 19 января прошла церковная служба, а после верующие заключенные стали окунаться в освященную воду. Свидетелем был корреспондент URA.RU. Публикуем его фото.
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