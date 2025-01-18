18 января 2025

В Екатеринбурге устроили купания для зеков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Крещенские купания в ИК № 2. Екатеринбург
Заключенные окунулись в освященную воду Фото:

Традиционно Крещение в Екатеринбурге празднуется не только на водоемах, базах отдыха и элитных клубах, но и в местах, где содержатся нарушители закона. Одно из таких — исправительная колония №2, где утром 19 января прошла церковная служба, а после верующие заключенные стали окунаться в освященную воду. Свидетелем был корреспондент URA.RU. Публикуем его фото.

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Традиционно Крещение в Екатеринбурге празднуется не только на водоемах, базах отдыха и элитных клубах, но и в местах, где содержатся нарушители закона. Одно из таких — исправительная колония №2, где утром 19 января прошла церковная служба, а после верующие заключенные стали окунаться в освященную воду. Свидетелем был корреспондент URA.RU. Публикуем его фото.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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