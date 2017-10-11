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Главные новости Челябинской области
10:47  11 октября 2017 0

Под главным полицейским челябинской «запретки» закачалось кресло

Озерск. Маяк. Радиация. Челябинск., озерск
В Озерске главный полицейский уходит в отставкуФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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По итогам внутренней проверки вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии начальнику УМВД Озерска Сергею Ревякину. Эту информацию «URA.RU» подтвердил в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Поводом для репрессивных мер стало уголовное дело в отношении двух бывших озерских полицейских — Михаила Аминова и Владика Кучугулова. Оперативников уволили из правоохранительных органов в день решения суда о взятии под стражу. Оба обвиняются в подкупе свидетеля и избиении задержанного.

«Была проведена служебная проверка. По ее итогам начальнику УМВД Озерска вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии», — сообщили «URA.RU» в пресс-центре ГУ МВД по Челябинской области.

По неофициальной информации, Сергей Ревякин не хотел, чтобы его сотрудников увольняли, но на этом настояло областное руководство.

Инцидент с задержанным произошел 30 июля, а уголовное дело возбудили в сентябре, когда заканчивалась московская проверка полицейского главка Южного Урала. Так совпало, что во время визита столичных проверяющих в Озерск в здании местной полиции, по информации собственных источников «URA.RU», чуть не случился пожар из-за старой проводки. Это также стало минусом для Сергея Ревякина.

После получения предупреждения о неполном служебном соответствии, сотрудник правоохранительных органов должен в течении года проработать без нарушений, после чего взыскание может быть снято. Но если в течение года нарушения будут допущены, сотрудника уволят. По информации «URA.RU», Сергей Ревякин решил уйти в отставку.

Московская проверка, руководил которой главный инспектор МВД, генерал-майор Сергей Басак, завершилась 15 сентября.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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