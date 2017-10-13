В ноябре в центре Екатеринбурга в районе Исторического сквера мэрия запланировала поставить специальную информационную стелу. Интерактивное устройство будет служить справочником, пунктом вызова экстренных служб, подзарядки телефонов и источников вай-фай. Идея горожанам в целом понравилась, но многие высказались в том плане, что такая стела «слишком цивилизованная» для города и устройство долго не простоит. Так, в группе «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте» пользователи высказали уже десяток предположений о том, как именно стела «преобразится» в ближайший месяц.
«Также ее снесут в ближайший праздник к чертям собачьим, и со всей ее сверхслежкой никто не узнает, кто её сломал. Особенно если не хочешь платить дома за вайфай», — пишет Григорий Бородулькин.
«А потом ее обоссут», — уверен Никита Авдюков.
«Хорошая идея, но для цивилизованных стран», — считает Расим Бахтияров.
«Фигня… Нет открывашки, зажигалки, гранёного стакана, солёного огурца и кормушки для медведя», — иронизирует Владимир Тощев.