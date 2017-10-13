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13 октября 2017
12 октября 2017
Главные новости Свердловской области
11:31  13 октября 2017 0

«А потом ее обоссут». Екатеринбуржцы высмеяли «слишком цивилизованную» стелу мэрии

Запуск часов отсчитывающих время до ЧМ-2018 в Екатеринбурге, часы чм-2018, отсчет времени до мундиаля 2018, russia-2018, 500 дней
По мнению горожан, высокотехнологичные гаджеты на наших улицах не выживаютФото: Александр Мамаев © URA.RU

В ноябре в центре Екатеринбурга в районе Исторического сквера мэрия запланировала поставить специальную информационную стелу. Интерактивное устройство будет служить справочником, пунктом вызова экстренных служб, подзарядки телефонов и источников вай-фай. Идея горожанам в целом понравилась, но многие высказались в том плане, что такая стела «слишком цивилизованная» для города и устройство долго не простоит. Так, в группе «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте» пользователи высказали уже десяток предположений о том, как именно стела «преобразится» в ближайший месяц.

«Также ее снесут в ближайший праздник к чертям собачьим, и со всей ее сверхслежкой никто не узнает, кто её сломал. Особенно если не хочешь платить дома за вайфай», — пишет Григорий Бородулькин.

«А потом ее обоссут», — уверен Никита Авдюков.

«Хорошая идея, но для цивилизованных стран», — считает Расим Бахтияров.

«Фигня… Нет открывашки, зажигалки, гранёного стакана, солёного огурца и кормушки для медведя», — иронизирует Владимир Тощев.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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