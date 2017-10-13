В Антарктиде в колонии пингвинов от голода погибли более 36 тысяч птенцов. Выжили только двое птенцов одного выводка. Массовая гибель произошла из-за таяния льда на земле Адели, где и проживала колония.
Из-за таяния льдов в океане поднялся уровень воды, поэтому взрослые особи пингвинов уходили дальше от места обитания в поисках пищи, а оставшиеся птенцы голодали, передает телеканал 360.
После инцидента Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики назначила на 16 октября заседание, где специалисты обсудят сохранение популяции пингвинов. Главным вопросом обсуждения станет создание охранной зоны на земле Адели, где пингвины смогут питаться крилем (морскими рачками) без ограничений.