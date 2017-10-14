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14 октября 2017
13 октября 2017
08:56  14 октября 2017 0

«Россия-24» в полтора раза завысила стоимость биткоина

Виды Екатеринбурга, стритарт, надписи на стенах, рисунок на стене, биткоин, криптовалюта
График, представленный журналистами, не соответствовал действительностиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналист телеканала «Россия-24» вышел в прямой эфир с материалом про майнинг-ферму, в котором завысил стоимость биткоина в полтора раза.

«Рынок криптовалют очень нестабилен. Сейчас биткоин находится на абсолютном максимуме, но вы видите, как его лихорадило на протяжении всего года — колебания курса непредсказуемы», — заявил Вадим Забойченко.

В это время за его спиной отображался график, согласно которому биткоин торговался в районе восьми тысяч долларов (примерно 480 тысяч рублей) за штуку. Однако в день, когда вышел указанный репортаж — 12 октября, пиковой точкой на торгах стала отметка в пять с половиной тысяч долларов за биткоин (около 311 тысяч рублей), сообщает Tj.ru

Вадим Забойченко — журналист канала — говорил про российский стартап компании Comino, который предлагает за 4,5 тысячи долларов приобретать майнинг-ферму с функцией обогревателя.

Семен Гринберг
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