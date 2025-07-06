Российские десантники уничтожили четверых иностранных наемников

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Российские десантники уничтожили четверых наемников, воевавших в составе ВСУ
Российские десантники уничтожили четверых наемников, воевавших в составе ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские десантники ликвидировали четверых иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом рассказал командир боевой машины войсковой группировки «Днепр» с позывным «Сухой».

«Приходилось наблюдать боевиков, воюющих на стороне ВСУ, иностранного происхождения. Я так подозреваю, мексиканцы, афроамериканцы были. Я лично видел порядка четырех человек где-то… Живых не видел», — сказал военный в беседе с РИА Новости. 

Источник агентства сообщил, что не может с уверенностью определить гражданство наемников, поскольку они были обнаружены мертвыми и при них отсутствовали какие-либо документы или отличительные знаки. 

Ранее источники в силовых структурах сообщали, что иностранные наемники начали покидать позиции в районе села Январское на границе Днепропетровской области и ДНР из-за интенсивных ударов российских войск. По их данным, среди наемников фиксировались паника и потери, а также были перехвачены сообщения о тяжелой ситуации на передовой. Кроме того, в июне российские военные уже заявляли об уничтожении группы иностранных бойцов в этом регионе.

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Российские десантники ликвидировали четверых иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом рассказал командир боевой машины войсковой группировки «Днепр» с позывным «Сухой». «Приходилось наблюдать боевиков, воюющих на стороне ВСУ, иностранного происхождения. Я так подозреваю, мексиканцы, афроамериканцы были. Я лично видел порядка четырех человек где-то… Живых не видел», — сказал военный в беседе с РИА Новости.  Источник агентства сообщил, что не может с уверенностью определить гражданство наемников, поскольку они были обнаружены мертвыми и при них отсутствовали какие-либо документы или отличительные знаки.  Ранее источники в силовых структурах сообщали, что иностранные наемники начали покидать позиции в районе села Январское на границе Днепропетровской области и ДНР из-за интенсивных ударов российских войск. По их данным, среди наемников фиксировались паника и потери, а также были перехвачены сообщения о тяжелой ситуации на передовой. Кроме того, в июне российские военные уже заявляли об уничтожении группы иностранных бойцов в этом регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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