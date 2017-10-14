Золото, байки, чак-чак и козы. Как Россия встретила участников Фестиваля студенчества

22:52 14 октября 2017 0

Участникам точно понравится в России Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В России стартовал XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Мероприятие будет проходить с 14 по 22 октября. Официальная церемония открытия фестиваля пройдет 15 октября в Сочи при участии президента РФ Владимира Путина, сегодня же участников встречают в городах России. В Москве прошел грандиозный парад-шествие, по-особому встретили гостей и в других городах России.

Так, в Ярославле 45 иностранных участников фестиваля 26 семей накормит вкусным ужином и поговорит с ними на бытовые темы. Также ребят ждет экскурсия по городу, посещение музеев села Вятское, ярославского планетария, театра драмы им. Ф. Волкова, пишет ТАСС.

В Тюмени 50 гостей из Аргентины, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Индии, Ирака, Мексики, Польши, Эфиопии и других государств ждало знакомство с молодежными театрами города, экскурсия по Ялуторовскому Острогу, где они окунулись в мир сибирской старины, мастер-класс по изготовлению сувениров в народных сибирских традициях, а также создание арт-объекта в Тюменском индустриальном университете и посещение предприятий региона. В конце дня ребят накормили настоящим сибирским ужином в семьях.

В Ростов приехало 100 иностранцев. В рамках региональной программы они увидели город с высоты 65-метрового колеса обозрения «Одно небо», а в краеведческом музее — золото скифов.

Пятьдесят ребят прибыло в Дагестан. Для зарубежной делегации, подготовили насыщенную программу: посещение одного из древнейших городов мира — Дербента, заповедника на бархане Сарыкум, Сулакского каньона, являющегося одним из самых глубоких в мире, а также встречу с руководством Дагестана. На выходе из аэропорта участников фестиваля встретили зажигательной лезгинкой артисты заслуженного ансамбля танца «Счастливое детство».

Сотню ребят из-за рубежа в Казани встретили национальным блюдом чак-чак. Участники фестиваля смогут посетить Казанский кремль, остров-град Свияжск, познакомиться со стадионом «Казань-Арена» и провести товарищеские футбольные матчи.

В Оренбурге иностранцев решили развлечь оригинально. Во-первых, перед зданием Оренбургской фабрики пуховых платков появилась скульптура оренбургской козы, что, по всей видимости, должно впечатлить сотню участников фестиваля. Чтобы погружение в ткацкую культуру региона было максимальным, иностранцев также отвезли в Музей изобразительных искусств, где они сделали селфи на фоне огромного клубка из козьего пуха диаметром 2,5 метра и трехметровыми спицами. А участнице из Кении на день рождения вручили платок.

Для 200 участников фестиваля в Калининграде устроили мотопробег по улицам города на 26 мотоциклах с символикой фестиваля и флагами всех стран участниц форума. Позже молодые люди возложили цветы к мемориалу «Памятник 1200 гвардейцам», возведенному в память о советских воинах, погибших при штурме Кенигсберга. Закончился вечер концертом органной музыки в Кафедральном соборе.

Всего в фестивале примет участие 20 000 человек из 180 стран мира. Всемирный фестиваль молодежи и студентов дважды проходил в СССР — в 1957 и 1985 годах. В современной России он проводится впервые.