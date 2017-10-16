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Главные новости Свердловской области
11:18  16 октября 2017 0

Медведь выбежал на поляну к уральцам, устроившим пикник

Екатеринбуржцы спаслись от хищника бегствомФото: Гален Роуэлл

В нескольких километрах от Екатеринбурга медведь вышел к семье, которая устроила пикник на природе. Увидев хищника, жители Екатеринбурга кинулись к машине, перепрыгивая через кусты и поваленные деревья.

Инцидент произошел на поляне в 50 метрах от автодороги возле Истока. «Сначала мы услышали отдаленные звуки, похожие на писк зайца, перешедшие в душераздирающие вопли. Похоже, что его душили. Мы насторожились, но не ушли. Потом уже начало темнеть, и мы услышали, что кто-то ходит рядом. Нам ведь и в голову не приходило, что здесь может быть крупное животное. А потом смотрю — из-за деревьев выходит медведь. Приличного такого размера», — цитирует E1.ru екатеринбурженку Оксану. По ее словам, в лесу она была с мужем и маленьким сыном.

Семье удалось добежать до автомобиля, который стоял на дороге, в результате никто из них не пострадал.

Отметим, это не первый случай, когда медведи пугают жителей Свердловской области. Так, 5 октября хищник проник на территорию завода «Уралхимпласт». Медведь перелез через трехметровый забор и полакомился дикими яблоками на деревьях, а потом тем же способом покинул территорию предприятия.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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