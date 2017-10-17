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15:21  17 октября 2017 0

Яму под Пермью, где едва не разбился Газманов, оперативно залатали

Отъезд, Газманов Олег, газманов олег
Краевые власти выразили сожаление, что Газманов попал в ДТП из-за плохой дорогиФото: depositphotos.com © URA.RU

Министр транспорта Пермского края выразил сожаление, что автомобиль певца Олега Газманова попал в ДТП на территории региона. Чиновник рассказал «URA.RU», что яма, ставшая причиной аварии, уже ликвидирована.

В понедельник, 16 октября, Олег Газманов сообщил в соцсетях, что попал в аварию в Пермском крае. Артист ехал с концерта в Березниках в Пермь, когда почувствовал удар. Оказалось, что автомобиль угодил в яму. «На трассе сразу две ямы — из одной торчит арматура, пробили оба колеса. Всем ехать осторожно!» — написал певец.

По просьбе «URA.RU», ситуацию с ямами прокомментировал краевой министр транспорта Николай Уханов: «Мы сожалеем. Очень жаль, что артист и его команда попали в такую ситуацию. Дорожные службы получили информацию о двух ямах. В адрес подрядной организации направлены предписания к их устранению. В настоящее время аварийные выбоины устранены».

В пресс-службе краевого минтранса также добавили, что теперь и «простые смертные» могут рассчитывать на оперативное решение дорожных проблем после своих жалоб. «В ближайшее время открываем портал — сфотографируй яму, сообщи координаты и опубликуй. Дорожные службы среагируют, идет активная подготовка к зиме», — пояснили «URA.RU» в ведомстве.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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